Работники Камчатского суда сопроводили утиное семейство до Култучного озера

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Работники Камчатского краевого суда сопроводили утиное семейство, оказавшееся в ловушке во внутреннем дворе здания инстанции, до Култучного озера, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Утиное семейство благополучно прошло около 700 метров до Култучного озера. На берегу мама-утка спустила птенцов на воду, где они будут учиться самостоятельной жизни.