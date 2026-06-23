Рейтинг@Mail.ru
Работники Камчатского суда сопроводили утиное семейство до Култучного озера - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:24 23.06.2026
Работники Камчатского суда сопроводили утиное семейство до Култучного озера

Работники Камчатки сопроводили утиное семейство до Култучного озера

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУтки
Утки - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Утки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утиное семейство оказалось в ловушке во внутреннем дворе Камчатского краевого суда.
  • Сотрудники суда вместе с работниками министерства спорта Камчатского края сопроводили утку с утятами к Култучному озеру.
  • Утиное семейство благополучно достигло озера и птенцы начали учиться самостоятельной жизни на воде.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Работники Камчатского краевого суда сопроводили утиное семейство, оказавшееся в ловушке во внутреннем дворе здания инстанции, до Култучного озера, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Утро вторника началось в краевом суде нестандартно. Во внутренний двор суда пришла утка с шестью утятами. Птичье семейство оказалось в ловушке среди зданий и припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В инстанции рассказали, что сотрудники суда помогали птицам преодолевать бордюры, лестницы и проезжую часть, сопровождая их по пути к водоему. Вместе с работниками суда участие в спасательной операции приняли и сотрудники министерства спорта Камчатского края.
Утиное семейство благополучно прошло около 700 метров до Култучного озера. На берегу мама-утка спустила птенцов на воду, где они будут учиться самостоятельной жизни.
Заблудившийся теленок из поселка Ильичево Красноярского края. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Сибири полиция спасла новорожденного теленка, сбежавшего на мороз
27 декабря 2025, 13:44
 
Хорошие новостиКамчатский крайКамчатский краевой судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала