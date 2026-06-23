Работники Камчатского суда сопроводили утиное семейство до Култучного озера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утиное семейство оказалось в ловушке во внутреннем дворе Камчатского краевого суда.
- Сотрудники суда вместе с работниками министерства спорта Камчатского края сопроводили утку с утятами к Култучному озеру.
- Утиное семейство благополучно достигло озера и птенцы начали учиться самостоятельной жизни на воде.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Работники Камчатского краевого суда сопроводили утиное семейство, оказавшееся в ловушке во внутреннем дворе здания инстанции, до Култучного озера, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Утро вторника началось в краевом суде нестандартно. Во внутренний двор суда пришла утка с шестью утятами. Птичье семейство оказалось в ловушке среди зданий и припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В инстанции рассказали, что сотрудники суда помогали птицам преодолевать бордюры, лестницы и проезжую часть, сопровождая их по пути к водоему. Вместе с работниками суда участие в спасательной операции приняли и сотрудники министерства спорта Камчатского края.
Утиное семейство благополучно прошло около 700 метров до Култучного озера. На берегу мама-утка спустила птенцов на воду, где они будут учиться самостоятельной жизни.
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