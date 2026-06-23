ПВО уничтожила 31 украинский дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 31 украинский беспилотник.
- Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, Черным морем и Абхазией, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать третьего июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем.
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