Путин рассказал о системе электронных перевозочных документов

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что переход на новую систему электронных перевозочных документов поможет обелить экономику.

Он подчеркнул необходимость завершения перехода на электронные перевозочные документы, оставаясь при этом в контакте с бизнесом.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переход на новую систему электронных перевозочных документов поможет обелить экономику РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Безусловно, надо переходить на новую систему, она более прозрачная, она все обеляет, в том числе экономику обеляет, помогает обелять экономику, так и нужно в этом отношении действовать", - сказал Путин, говоря о новой системе электронных перевозочных документов.

Он добавил, что нужно обязательно идти вперед в этом вопросе, но быть в контакте с бизнесом.