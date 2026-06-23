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Путин рассказал о системе электронных перевозочных документов - РИА Новости, 23.06.2026
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16:44 23.06.2026 (обновлено: 17:31 23.06.2026)
Путин рассказал о системе электронных перевозочных документов

Путин: система электронных перевозочных документов обелит экономику России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что переход на новую систему электронных перевозочных документов поможет обелить экономику.
  • Он подчеркнул необходимость завершения перехода на электронные перевозочные документы, оставаясь при этом в контакте с бизнесом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переход на новую систему электронных перевозочных документов поможет обелить экономику РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
"Безусловно, надо переходить на новую систему, она более прозрачная, она все обеляет, в том числе экономику обеляет, помогает обелять экономику, так и нужно в этом отношении действовать", - сказал Путин, говоря о новой системе электронных перевозочных документов.
Он добавил, что нужно обязательно идти вперед в этом вопросе, но быть в контакте с бизнесом.
"Все аккуратненько, все учесть, быть в контакте, повторяю, с бизнесом, но обязательно идти вперед и завершать переход на электронные перевозочные документы", - сказал Путин.
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