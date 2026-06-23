Путин рассказал о модернизации вооружений

"В соответствии с государственной программой вооружения, последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота. Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений... Все это делается, подчеркну, это особенно важно, все это делается на собственной отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих", - сказал президент РФ.