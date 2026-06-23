Путин рассказал о модернизации вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Модернизация вооружений в России проводится на отечественной научно-производственной базе.
- По государственной программе вооружения последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.
- С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Модернизация вооружений в России проводится на отечественной научно-производственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с государственной программой вооружения, последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота. Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений... Все это делается, подчеркну, это особенно важно, все это делается на собственной отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих", - сказал президент РФ.