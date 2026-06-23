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Российский прыгун в воду Киселев стал бронзовым призером юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

В соревнованиях юниоров до 15 лет Киселев набрал 390,5 балла.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский прыгун в воду Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

Киселев набрал 390,5 балла в соревнованиях юниоров до 15 лет.