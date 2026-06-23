Российский прыгун в воду Киселев стал бронзовым призером юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- В соревнованиях юниоров до 15 лет Киселев набрал 390,5 балла.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский прыгун в воду Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Киселев набрал 390,5 балла в соревнованиях юниоров до 15 лет.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.