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Российский прыгун в воду Киселев стал бронзовым призером юниорского ЧЕ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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18:29 23.06.2026
Российский прыгун в воду Киселев стал бронзовым призером юниорского ЧЕ

Российский прыгун в воду Киселев стал бронзовым призером ЧЕ среди юниоров

© Фото : Пресс-служба Российскийо федерации прыжков в водуДворец Водных Видов Спорта в Казани
Дворец Водных Видов Спорта в Казани - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба Российскийо федерации прыжков в воду
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • В соревнованиях юниоров до 15 лет Киселев набрал 390,5 балла.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский прыгун в воду Мирослав Киселев завоевал бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Киселев набрал 390,5 балла в соревнованиях юниоров до 15 лет.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Российские прыгуны в воду выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ
22 июня, 19:08
 
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