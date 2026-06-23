Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Европе.
- Комментаторы критикуют Европу за поддержку Украины и считают, что европейская политика и стратегия НАТО лежат в основе конфликта.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Европе.
Ранее во вторник, выступая на 12-м Посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России, политик заявил об угрозе безопасности, исходящей от стран Евросоюза, которые продолжают финансировать Украину.
"Несомненно, что воинствующие политики, начиная с (Президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, с каждым днем все больше подталкивают к прямому противостоянию с Россией", — отметил один комментатор.
"Воинственная Европа поддерживает эту бойню. Если бы Минские соглашения соблюдались, полномасштабный конфликт бы не начался", — написал другой.
"Давайте не забывать, что именно европейская политика и стратегия НАТО лежат в основе этого конфликта. Европа отправляет сотни миллиардов в страну, которая не добивается никаких результатов вот уже четыре года, в то время как покупательная способность и безопасность европейцев падают. На этот раз я согласен: Европа — это угроза для европейцев", — обрушился с критикой третий.
"Поощряя Украину вместо того, чтобы поощрять мир, Европа играет с огнем", — заключил еще один читатель.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
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