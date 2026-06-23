"Давайте не забывать, что именно европейская политика и стратегия НАТО лежат в основе этого конфликта. Европа отправляет сотни миллиардов в страну, которая не добивается никаких результатов вот уже четыре года, в то время как покупательная способность и безопасность европейцев падают. На этот раз я согласен: Европа — это угроза для европейцев", — обрушился с критикой третий.