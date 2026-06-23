Рейтинг@Mail.ru
"Играют с огнем". Жесткое предупреждение Лаврова вызвало панику на Западе - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 23.06.2026 (обновлено: 21:37 23.06.2026)

"Играют с огнем". Жесткое предупреждение Лаврова вызвало панику на Западе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Европе.
  • Комментаторы критикуют Европу за поддержку Украины и считают, что европейская политика и стратегия НАТО лежат в основе конфликта.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Европе.
Ранее во вторник, выступая на 12-м Посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России, политик заявил об угрозе безопасности, исходящей от стран Евросоюза, которые продолжают финансировать Украину.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Сокрушительный удар". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад
Вчера, 19:48
"Несомненно, что воинствующие политики, начиная с (Президента Франции Эммануэля Прим. ред.) Макрона, с каждым днем все больше подталкивают к прямому противостоянию с Россией", — отметил один комментатор.
"Воинственная Европа поддерживает эту бойню. Если бы Минские соглашения соблюдались, полномасштабный конфликт бы не начался", — написал другой.
"Давайте не забывать, что именно европейская политика и стратегия НАТО лежат в основе этого конфликта. Европа отправляет сотни миллиардов в страну, которая не добивается никаких результатов вот уже четыре года, в то время как покупательная способность и безопасность европейцев падают. На этот раз я согласен: Европа — это угроза для европейцев", — обрушился с критикой третий.
"Поощряя Украину вместо того, чтобы поощрять мир, Европа играет с огнем", — заключил еще один читатель.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Положить конец". На Украине выступили со срочным требованием к Зеленскому
Вчера, 17:52
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаСергей ЛавровНАТОРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала