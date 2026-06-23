В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в Южно-Сахалинске.
- Причина пожара будет установлена сотрудниками испытательной пожарной лаборатории и дознавателями МЧС России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в Южно-Сахалинске, устанавливается причина пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Южно-Сахалинске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
В Махачкале в общежитии произошел пожар
Вчера, 15:37