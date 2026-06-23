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В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком - РИА Новости, 23.06.2026
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22:18 23.06.2026

В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в Южно-Сахалинске.
  • Причина пожара будет установлена сотрудниками испытательной пожарной лаборатории и дознавателями МЧС России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в Южно-Сахалинске, устанавливается причина пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила РИА Новости, что пожар на складе с пластиком в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 квадратных метров.
"В Южно-Сахалинске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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