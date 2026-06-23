Роналду устал от Месси и унижений: забил два на ЧМ-2026 и вошел в историю

Сборная Португалии по футболу разгромила команду Узбекистана и одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года. В триумфальной для "красно-зеленых" встрече дубль оформил Криштиану Роналду и установил сразу несколько индивидуальных достижений — обо всем этом рассказываем в оперативном разборе РИА Новости Спорт.

Давно КриРо так не хейтили

Капитан сборной Португалии провалил матч против ДР Конго, который завершился сенсационной ничьей (1:1). Пятикратный обладатель "Золотого мяча" потерялся в штрафной африканцев и не смог никак повлиять на ход встречи. В 41 год некогда главное оружие национальной команды превратилось в "пугалку" с громким именем, эффект от которого на старте ЧМ-2026 — пшик. Над КриРо смеются в соцсетях, его критикуют эксперты, ему пророчат грустный конец международной карьеры.

Не рановато ли?

Вдвойне обидно для футбольной легенды наблюдать за тем, как складываются на мундиале дела у его вечного соперника Лионеля Месси. Аргентинец не просто уничтожает соперников — он штампует рекорды:

хет-трик Алжиру и дубль в ворота Австрии;

итого — пять голов в двух матчах (лучший бомбардир розыгрыша);

плюс, конечно, 18 голов на мундиалях. Абсолютный рекорд!

Действующий чемпион мира как будто позабыл о гонке с Роналду. По мнению миллионов болельщиков, португалец останется в этом противостоянии вторым и не сможет затмить наследие Лео с восемью "Золотыми мячами", Кубком мира и двумя Кубками Америки.

Но в Хьюстоне Роналду забил!

Уже на шестой минуте встречи с Узбекистаном Криштиану открыл счет: оказался первым на мяче после прострела, выскочил из-за спин защитников и пробил в ближний угол, оформив девятый гол за шесть (рекордных) мировых первенств. И в какой же восторг пришла красная часть стадиона!

Журналисты сразу подняли статистику: оказалось, что португалец на протяжении восьми лет не мог забить с игры на чемпионатах мира, в последний раз это произошло еще на ЧМ-2018 в России. И как отрезало: с того момента — лишь один гол с пенальти Гане в Катаре. А сегодня и забил, и вошел в историю как первый игрок, отличившийся на шести ЧМ. Ранее португальский идол забивал на чемпионатах мира 2006 (один гол), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) и 2022 годов (1).

© REUTERS / Pedro Nunes Криштиану Роналду © REUTERS / Pedro Nunes Криштиану Роналду

А где первый, там и второй

Сегодня мы увидели совсем другую Португалию. Быстрая, оригинальная, не прощающая ошибок. На 17-й минуте все ждали, что опасный штрафной с 18 метров будет пробивать Роналду. Так же думали игроки в стенке, а пробил в итоге Нуну Мендеш. И вот уже 2:0 на табло.

Ближе к концу второго тайма Криштиану Роналду оформил дубль! Он реализовал выход один на один, катнув в уголок, и с десятью мячами на мундиалях стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. Похоже, Месси преследуют не только молодые француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд (у обоих в активе по четыре гола на ЧМ-2026) — Криштиану тоже включился в погоню за Лео.

© REUTERS / Annegret Hilse Криштиану Роналду с партнерами по сборной © REUTERS / Annegret Hilse Криштиану Роналду с партнерами по сборной

Роналду мог забить еще

И хет-трик сделать, и четвертый с пятым закинуть… Однако команда Фабио Каннаваро и вратарь Абдувохид Нематов сделали все, чтобы именно Криштиану больше в этот вечер свое фирменное празднование не исполнил. Хотя моменты у "красно-зеленых" были шикарные — в одном из них мяч оказался в ногах у Жуана Феликса, и форвард сотворил четвертый. Правда, взятие ворот записали в протокол как автогол. А потом вышедший на замену Рафаэл Леау добил Узбекистан пятым голом.

Впрочем, разгромные 5:0 не должны рассматриваться как унижение экс-игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова и их соотечественников, потому что выглядели дебютанты мундиаля сегодня неплохо, а отмененный из-за фола в атаке гол и вовсе получился шедевральным.

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Португальцы набрали четыре очка и пока занимают первую строчку в квартете. Однако если колумбийцы (3) победят конголезцев, то скинут Криштиану на второе место. А значит, в очном противостоянии 28 июня южноамериканцы и европейцы выяснят, кто выйдет в 1/16 финала победителем группы К.