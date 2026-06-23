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СМИ: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание - РИА Новости, 23.06.2026
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20:12 23.06.2026
СМИ: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Sky News: Стармер и Бернем провели тайное совещание

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер и Энди Бернем провели тайное совещание, пишут СМИ.
  • Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии и уточнил, что останется премьером до избрания ее нового главы.
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем во вторник провели тайное совещание, утверждает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа", - сообщает телеканал.
Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
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