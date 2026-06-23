СМИ: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло.