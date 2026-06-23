СМИ: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер и Энди Бернем провели тайное совещание, пишут СМИ.
- Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии и уточнил, что останется премьером до избрания ее нового главы.
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем во вторник провели тайное совещание, утверждает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа", - сообщает телеканал.
Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом
22 июня, 12:21