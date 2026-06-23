Краткий пересказ от РИА ИИ Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму.

Программа партии носит название «100 дней преобразования России».

РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР. Партийная программа, принятая на съезде, носит название "100 дней преобразования России.

"В эти 100 дней мы должны запустить решения, которые дадут стране движение к развитию, людям - защиту, а власти - ответственность перед гражданами", - отметил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе выступления на съезде.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве.