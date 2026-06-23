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Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии - РИА Новости, 23.06.2026
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15:02 23.06.2026 (обновлено: 18:07 23.06.2026)
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

Съезд ЛДПР утвердил программу партии перед выборами в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму.
  • Программа партии носит название «100 дней преобразования России».
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР. Партийная программа, принятая на съезде, носит название "100 дней преобразования России.
"В эти 100 дней мы должны запустить решения, которые дадут стране движение к развитию, людям - защиту, а власти - ответственность перед гражданами", - отметил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе выступления на съезде.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя ЛДПР или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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