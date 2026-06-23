Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента Фернан Картайзер предположил, что Politico Europe могла отказаться от публикации статьи Сергея Лаврова из-за опасений нарушить практику информационной изоляции российских руководителей.

По мнению депутата, редакция могла опасаться обвинений в отходе от официального нарратива и в распространении дезинформации.

Картайзер считает, что публикация статьи могла создать репутационные риски для издания и даже привести к потере доступа и привилегий.

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Издание Politico Europe могло отказаться от публикации статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова из опасений нарушить сложившуюся на Западе практику информационной изоляции российских руководителей, а также испугавшись лишиться привилегий, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.

"Предполагаю, что редакция просто побоялась разрушить "стену молчания", выстроенную вокруг российских руководителей. Возможно, там опасались обвинений в отходе от официального нарратива, в предательстве Украины , в распространении дезинформации и тому подобном", - сказал собеседник агентства.

По мнению депутата, публикация статьи могла вызвать обвинения в распространении "российской пропаганды" и создать репутационные риски для самого издания.

Politico наверняка обвинили бы в распространении российской пропаганды. Редакции пришлось бы оправдываться, а кто знает - возможно, она даже рисковала бы потерять доступ и привилегии", - сказал он.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою позицию в пользу диалога с Россией и критику политики Запада в отношении Москвы.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.