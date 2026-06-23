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Евродепутат объяснил, почему Politico не опубликовало статью Лаврова - РИА Новости, 23.06.2026
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02:43 23.06.2026
Евродепутат объяснил, почему Politico не опубликовало статью Лаврова

Политик Картайзер: Politico побоялось разрушить стену молчания вокруг России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента Фернан Картайзер предположил, что Politico Europe могла отказаться от публикации статьи Сергея Лаврова из-за опасений нарушить практику информационной изоляции российских руководителей.
  • По мнению депутата, редакция могла опасаться обвинений в отходе от официального нарратива и в распространении дезинформации.
  • Картайзер считает, что публикация статьи могла создать репутационные риски для издания и даже привести к потере доступа и привилегий.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Издание Politico Europe могло отказаться от публикации статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова из опасений нарушить сложившуюся на Западе практику информационной изоляции российских руководителей, а также испугавшись лишиться привилегий, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Предполагаю, что редакция просто побоялась разрушить "стену молчания", выстроенную вокруг российских руководителей. Возможно, там опасались обвинений в отходе от официального нарратива, в предательстве Украины, в распространении дезинформации и тому подобном", - сказал собеседник агентства.
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По мнению депутата, публикация статьи могла вызвать обвинения в распространении "российской пропаганды" и создать репутационные риски для самого издания.
"Politico наверняка обвинили бы в распространении российской пропаганды. Редакции пришлось бы оправдываться, а кто знает - возможно, она даже рисковала бы потерять доступ и привилегии", - сказал он.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою позицию в пользу диалога с Россией и критику политики Запада в отношении Москвы.
Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
В материале министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
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