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Спасатели не нашли людей с перевернувшегося в Авачинском заливе катера - РИА Новости, 23.06.2026
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04:33 23.06.2026
Спасатели не нашли людей с перевернувшегося в Авачинском заливе катера

Спасатели не нашли рыбаков с перевернувшегося в Авачинском заливе катера

© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краюПоисковая операция в Авачинском заливе, Камчатский край
Поисковая операция в Авачинском заливе, Камчатский край - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
Поисковая операция в Авачинском заливе, Камчатский край. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Авачинском заливе перевернулось маломерное судно, на борту которого находились трое мужчин, отправившихся на рыбалку.
  • Поисковая операция не обнаружила людей, принадлежность обнаруженного носа затонувшей лодки к пропавшему судну еще устанавливается.
  • Транспортная прокуратура и Следственный комитет расследуют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Спасатели не обнаружили людей после переворота маломерного судна в Авачинском заливе, поисковая операция продолжается, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Поиск пропавшего катера результатов не принес. С воздуха, в 10 километрах от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, людей не обнаружено", - проинформировал Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".
Поисковая операция в Авачинском заливе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер
02:52
Как ранее сообщало ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 22 июня вечером трое мужчин на моторной лодке вышли из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку. Судно перевернулось. Один из рыбаков успел связаться по радиостанции с супругой и сообщить о случившемся, а также предупредил товарищей, которые вышли на поиски. После того, как самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата, женщина обратилась в службу "112".
С наступлением рассвета в район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Параллельно задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. На усиление группировки вышел катер "Марлин" ГИМС. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутный поиск.
Обстоятельства ЧС с маломерным судном сейчас устанавливает транспортная прокуратура региона. Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным Лебедева, принадлежность обнаруженного с воздуха носа затонувшей лодки к пропавшему судну еще устанавливается. Вертолет вернулся на базу, поиск продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры.
Министр ЧС предупредил, что сейчас в Авачинской бухте половодье, река выносит много деревьев, и выходить в море в ночное время при плохой видимости и шторме крайне опасно. Он призвал камчатцев и гостей полуострова ответственно относиться к своей безопасности и в случае нештатных ситуаций сразу звонить в "112", а не тянуть время.
Сотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
На Камчатке начали проверку ЧП с перевернувшимся катером с людьми
01:16
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Морская спасательная службаСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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