Спасатели не нашли людей с перевернувшегося в Авачинском заливе катера

Краткий пересказ от РИА ИИ В Авачинском заливе перевернулось маломерное судно, на борту которого находились трое мужчин, отправившихся на рыбалку.

Поисковая операция не обнаружила людей, принадлежность обнаруженного носа затонувшей лодки к пропавшему судну еще устанавливается.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет расследуют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Спасатели не обнаружили людей после переворота маломерного судна в Авачинском заливе, поисковая операция продолжается, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

"Поиск пропавшего катера результатов не принес. С воздуха, в 10 километрах от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, людей не обнаружено", - проинформировал Лебедев на своей странице во "ВКонтакте"

Как ранее сообщало ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 22 июня вечером трое мужчин на моторной лодке вышли из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку. Судно перевернулось. Один из рыбаков успел связаться по радиостанции с супругой и сообщить о случившемся, а также предупредил товарищей, которые вышли на поиски. После того, как самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата, женщина обратилась в службу "112".

С наступлением рассвета в район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Параллельно задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. На усиление группировки вышел катер "Марлин" ГИМС. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутный поиск.

Обстоятельства ЧС с маломерным судном сейчас устанавливает транспортная прокуратура региона. Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным Лебедева, принадлежность обнаруженного с воздуха носа затонувшей лодки к пропавшему судну еще устанавливается. Вертолет вернулся на базу, поиск продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры.