В Приморье возобновились поиски пропавшего вертолета R-44

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски вертолета R-44, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник.
- Вертолет выполнял лесоавиационные работы, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, машина принадлежит компании «Гранат».
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолетом R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат". Поиски с воздуха велись 21-22 июня, заканчиваясь с наступлением темноты.
"Да (возобновили поиски - ред.)", - сказал собеседник агентства.