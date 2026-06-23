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В Приморье возобновились поиски пропавшего вертолета R-44 - РИА Новости, 23.06.2026
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02:49 23.06.2026
В Приморье возобновились поиски пропавшего вертолета R-44

В Приморье стартовал третий день поисков пропавшего вертолета R-44

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски вертолета R-44, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник.
  • Вертолет выполнял лесоавиационные работы, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, машина принадлежит компании «Гранат».
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолетом R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат". Поиски с воздуха велись 21-22 июня, заканчиваясь с наступлением темноты.
"Да (возобновили поиски - ред.)", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияТернейский районДальневосточная транспортная прокуратураФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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