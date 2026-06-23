Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области двое подростков утонули в озере - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 23.06.2026
В Брянской области двое подростков утонули в озере

В Брянской области 2 подростков утонули в необорудованном для купания месте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Унеча Брянской области утонули два подростка 2010 и 2011 годов рождения.
  • Трагедия произошла на озере Новое, которое не оборудовано для купания.
  • Прокуратура Унечского района организовала проверку по факту утопления и контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
БРЯНСК, 23 июн - РИА Новости. Трагедия с двумя утонувшими в Брянской области подростками произошла в необорудованном для купания месте, сообщает региональная прокуратура.
Во вторник вечером ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о том, что в городе Унеча утонули два подростка 2010 и 2011 годов рождения. По данным ведомства, тело одного из погибших извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
"Прокуратура Унечского района организовала проверку по факту утопления двух несовершеннолетних на водоеме… Трагедия произошла в необорудованном для купания месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе "Макс".
Прокуратура уточнила, что местом происшествия стало озеро Новое. Сотрудники надзорного ведомства контролируют выяснение обстоятельств произошедшего.
"Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в прокуратуре.
Табличка о запрете купания - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Подмосковье в воскресенье утонули пять мужчин
25 мая, 11:00
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияУнечаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала