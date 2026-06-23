В Брянской области двое подростков утонули в озере

БРЯНСК, 23 июн - РИА Новости. Трагедия с двумя утонувшими в Брянской области подростками произошла в необорудованном для купания месте, сообщает региональная прокуратура.

"Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в прокуратуре.