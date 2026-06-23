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В Брянской области двое подростков погибли на озере - РИА Новости, 23.06.2026
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22:33 23.06.2026
В Брянской области двое подростков погибли на озере

В Брянской области двое подростков погибли на озере Новое

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На озере Новое в городе Унеча Брянской области погибли два подростка 2010 и 2011 годов рождения.
  • Тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения погибли на озере Новое в городе Унеча Брянской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"В оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели двух подростков - 2010 и 2011 годов рождения на озере Новое города Унечи", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияБрянская областьУнечаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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