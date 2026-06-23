В Брянской области двое подростков погибли на озере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На озере Новое в городе Унеча Брянской области погибли два подростка 2010 и 2011 годов рождения.
- Тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения погибли на озере Новое в городе Унеча Брянской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Отмечается, что тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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