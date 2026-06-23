В Брянской области двое подростков погибли на озере

Краткий пересказ от РИА ИИ На озере Новое в городе Унеча Брянской области погибли два подростка 2010 и 2011 годов рождения.

Тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения погибли на озере Новое в городе Унеча Брянской области, сообщает ГУМЧС по региону.

"В оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели двух подростков - 2010 и 2011 годов рождения на озере Новое города Унечи", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что тело одного из подростков извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.