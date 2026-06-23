Почти 2 тысячи жителей Подмосковья прошли школы паллиативного пациента

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С момента открытия первой школы паллиативного пациента в Подмосковье обучение прошли почти 2 тысячи человек, 285 из них – с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В таких школах рассказывают о конкретных навыках ухода за тяжелобольными пациентами - от гигиены до распознавания опасных симптомов. Это помогает облегчить их состояние и создать более безопасную окружающую среду. Первая школа паллиативного пациента открылась в 2024 году и на данный момент их уже 42. За это время обучение в них прошли почти 2 тысячи человек, а с начала этого года уже 285", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.