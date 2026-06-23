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Почти 2 тысячи жителей Подмосковья прошли школы паллиативного пациента - РИА Новости, 23.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:25 23.06.2026
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья прошли школы паллиативного пациента

Около 2 тыс жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПаллиативная помощь Подмосковья
Паллиативная помощь Подмосковья - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Паллиативная помощь Подмосковья
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С момента открытия первой школы паллиативного пациента в Подмосковье обучение прошли почти 2 тысячи человек, 285 из них – с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области для социальных работников и родственников пациентов, нуждающихся в паллиативном медицинском уходе, работают специальные школы. Там учат ухаживать за больными, создавать комфортные условия дома и решать другие вопросы. Занятия ведут врачи паллиативной помощи, психологи и другие специалисты смежных профилей.
"В таких школах рассказывают о конкретных навыках ухода за тяжелобольными пациентами - от гигиены до распознавания опасных симптомов. Это помогает облегчить их состояние и создать более безопасную окружающую среду. Первая школа паллиативного пациента открылась в 2024 году и на данный момент их уже 42. За это время обучение в них прошли почти 2 тысячи человек, а с начала этого года уже 285", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Обучение бесплатное.
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