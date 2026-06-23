Президент Ирана заявил о недоверии к США

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран не доверяет Вашингтону, заявил президент Ирана.

Масуд Пезешкиан заявил, что переговоров по поводу баллистических ракет с США не было и не будет.

ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но при этом Тегеран не доверяет Вашингтону.

"Никаких переговоров по поводу баллистических ракет (с США - ред.) не было и не будет. Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру", - сказал Пезешкиан , чьи слова опубликовала его пресс-служба.

Иранский президент заявил об этом на встрече с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, чья страна выступает в качестве посредника в диалоге между Тегераном и Вашингтоном. Пезешкиан также заявил, что Тегеран не намерен "склонять голову" перед "незаконными и негуманными" требованиями.

"Мы привержены тому, под чем подписались в последней договоренности. Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами", - добавил президент Ирана.

Позже в ходе пресс-конференции Пезешкиан оценил переговоры в Исламабаде как конструктивные, а также снова коснулся ракетной программы Ирана, подчеркнув, что если бы у Тегерана не было ракет, то "Израиль и США вспахали бы Иран как Газу". Сам же оборонный потенциал иранская сторона не намерена вносить в повестку переговоров с США, добавил иранский политик.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.