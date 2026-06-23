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Президент Ирана заявил о недоверии к США - РИА Новости, 23.06.2026
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21:01 23.06.2026
Президент Ирана заявил о недоверии к США

Пезешкиан: Тегеран не доверяет Вашингтону

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран не доверяет Вашингтону, заявил президент Ирана.
  • Масуд Пезешкиан заявил, что переговоров по поводу баллистических ракет с США не было и не будет.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но при этом Тегеран не доверяет Вашингтону.
"Никаких переговоров по поводу баллистических ракет (с США - ред.) не было и не будет. Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру", - сказал Пезешкиан, чьи слова опубликовала его пресс-служба.
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Иранский президент заявил об этом на встрече с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, чья страна выступает в качестве посредника в диалоге между Тегераном и Вашингтоном. Пезешкиан также заявил, что Тегеран не намерен "склонять голову" перед "незаконными и негуманными" требованиями.
"Мы привержены тому, под чем подписались в последней договоренности. Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами", - добавил президент Ирана.
Позже в ходе пресс-конференции Пезешкиан оценил переговоры в Исламабаде как конструктивные, а также снова коснулся ракетной программы Ирана, подчеркнув, что если бы у Тегерана не было ракет, то "Израиль и США вспахали бы Иран как Газу". Сам же оборонный потенциал иранская сторона не намерена вносить в повестку переговоров с США, добавил иранский политик.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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