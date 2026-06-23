Встреча Путина с выпускниками будет содержательной, заявил Песков

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов в Большом Кремлевском дворце будет содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня такое мероприятие и торжественное, и содержательное состоится в Большом Кремлевском дворце", - сказал Песков журналистам.