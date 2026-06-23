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Встреча Путина с выпускниками будет содержательной, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2026
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12:53 23.06.2026
Встреча Путина с выпускниками будет содержательной, заявил Песков

Песков: встреча Путина с выпускниками военных вузов будет содержательной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретится с выпускниками военных вузов в Большом Кремлевском дворце.
  • По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча будет содержательной.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов в Большом Кремлевском дворце будет содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник Путин встретится с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Сегодня такое мероприятие и торжественное, и содержательное состоится в Большом Кремлевском дворце", - сказал Песков журналистам.
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