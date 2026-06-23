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Песков объяснил планы США производить оружие на автоконцернах - РИА Новости, 23.06.2026
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12:45 23.06.2026
Песков объяснил планы США производить оружие на автоконцернах

Песков: планы США производить оружие на автоконцернах объяснимы после Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы переоборудовать автомобильные концерны в США на производство оружия объяснимы после событий в Иране и на Украине.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Планы переоборудовать автомобильные концерны в США на производство оружия вполне объяснимы после событий в Иране и на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают значительное количество продавать вооружения для Украины. Это тоже всем хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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