Песков объяснил планы США производить оружие на автоконцернах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы переоборудовать автомобильные концерны в США на производство оружия объяснимы после событий в Иране и на Украине.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Планы переоборудовать автомобильные концерны в США на производство оружия вполне объяснимы после событий в Иране и на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают значительное количество продавать вооружения для Украины. Это тоже всем хорошо известно", - сказал Песков журналистам.