Песков объяснил планы США производить оружие на автоконцернах

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Планы переоборудовать автомобильные концерны в США на производство оружия вполне объяснимы после событий в Иране и на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают значительное количество продавать вооружения для Украины. Это тоже всем хорошо известно", - сказал Песков журналистам.