Песков: ситуация на энергорынках волатильна и влияет на все экономики мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о волатильности на мировых энергетических рынках.
- По его словам, ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на мировых энергетических рынках чрезвычайно волатильна и влияет на все экономики мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира", - сказал он журналистам, говоря о волатильности на нефтяном рынке.
На прошлой неделе силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, о чем сообщило центральное командование Пентагона. А ранее в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.
Цена на нефть марок Brent и WTI опустились 17 июня ниже 78 долларов и 75 долларов за баррель соответственно - это самые низкие уровни с начала марта.