Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о полной обеспеченности макроэкономической стабильности в России.
- По словам Пескова, вопрос макроэкономической стабильности неоднократно обсуждался на экономических совещаниях у президента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена - и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства", - сказал он журналистам, комментируя вопрос влияния волатильности на энергетических рынках на стабильность российской экономики.