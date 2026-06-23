Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков

"Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена - и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства", - сказал он журналистам, комментируя вопрос влияния волатильности на энергетических рынках на стабильность российской экономики.