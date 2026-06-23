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Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2026
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12:36 23.06.2026 (обновлено: 12:39 23.06.2026)
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков

Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечена

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о полной обеспеченности макроэкономической стабильности в России.
  • По словам Пескова, вопрос макроэкономической стабильности неоднократно обсуждался на экономических совещаниях у президента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена - и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства", - сказал он журналистам, комментируя вопрос влияния волатильности на энергетических рынках на стабильность российской экономики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Песков: ситуация на энергорынках волатильна и влияет на все экономики мира
Вчера, 12:37
 
РоссияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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