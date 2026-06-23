Фальков рассказал детали о переходе на новую модель высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фальков заявил о необходимости плавного и понятного перехода России на новую модель высшего образования.
- Его планируется завершить в предстоящие три года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переход России на новую модель высшего образования должен быть плавным и понятным для абитуриентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.
"При этом переходе (на новую модель высшего образования - ред.) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает", - сказал Фальков на совещании.
Фальков подчеркнул, что указанный плавный переход планируется завершить в предстоящие три года.
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