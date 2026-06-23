Фальков рассказал детали о переходе на новую модель высшего образования

"При этом переходе (на новую модель высшего образования - ред.) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает", - сказал Фальков на совещании.