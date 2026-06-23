Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал детали о переходе на новую модель высшего образования - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 23.06.2026 (обновлено: 19:43 23.06.2026)
Фальков рассказал детали о переходе на новую модель высшего образования

Фальков: переход на новую модель высшего образования должен быть плавным

© РИА Новости / Сергей Гунеев Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фальков заявил о необходимости плавного и понятного перехода России на новую модель высшего образования.
  • Его планируется завершить в предстоящие три года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переход России на новую модель высшего образования должен быть плавным и понятным для абитуриентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.
"При этом переходе (на новую модель высшего образования - ред.) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает", - сказал Фальков на совещании.
Фальков подчеркнул, что указанный плавный переход планируется завершить в предстоящие три года.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Финляндии прокомментировали отставку Стармера
Вчера, 14:26
 
РоссияВалерий ФальковВладимир ПутинКем статьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала