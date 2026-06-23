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Стало известно, когда начнется переход на новую систему высшего образования - РИА Новости, 23.06.2026
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17:29 23.06.2026 (обновлено: 17:31 23.06.2026)
Стало известно, когда начнется переход на новую систему высшего образования

Фальков: переход на новую систему высшего образования начнется с 2027 года

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года.
  • Крайний срок перехода на новую модель высшего образования — 2030 год.
  • В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в который входят 17 вузов.
*МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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"Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить", - сказал Фальков в ходе совещания.
Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 2030 год.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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