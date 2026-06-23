Стало известно, когда начнется переход на новую систему высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года.

Крайний срок перехода на новую модель высшего образования — 2030 год.

В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в который входят 17 вузов.

*МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить", - сказал Фальков в ходе совещания.

Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 2030 год.