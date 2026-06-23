Стало известно, когда начнется переход на новую систему высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года.
- Крайний срок перехода на новую модель высшего образования — 2030 год.
- В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в который входят 17 вузов.
*МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Президент России Владимир Путин проводит во вторник совещание с членами правительства РФ.
"Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить", - сказал Фальков в ходе совещания.
Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 2030 год.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.