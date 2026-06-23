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"Выиграть время". На Западе сделали срочное заявление после слов Путина - РИА Новости, 23.06.2026
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21:04 23.06.2026 (обновлено: 22:31 23.06.2026)
"Выиграть время". На Западе сделали срочное заявление после слов Путина

Мема: ЕС пытается выиграть время для Украины, говоря о переговорах с Россией

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по украинскому кризису разрушило риторику ЕС, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
  • По мнению политика, Европа не может допустить полный крах Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слова Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту, разрушили риторику ЕС, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Евросоюз утверждает, что Россия не подает никаких сигналов о готовности к диалогу. <…> Путин сегодня заявил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам на основе Стамбульских соглашений, которые ранее были согласованы Киевом и не вызывали у него возражений. При этом российские силы продолжают наступать на поле боя, приближаясь к достижению своих целей. Европа, вероятно, не готова к полному развалу Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт на этом этапе", — написал он в соцсети X.
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По мнению политика, стремление ЕС к диалогу с Россией стало хорошим знаком, однако истинные намерения европейских лидеров вызывают сомнения.
На прошлой неделе главы Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Это вызвало дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога.
Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились из-за этого на два лагеря. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
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