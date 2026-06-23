МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слова Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту, разрушили риторику ЕС, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По мнению политика, стремление ЕС к диалогу с Россией стало хорошим знаком, однако истинные намерения европейских лидеров вызывают сомнения.

На прошлой неделе главы Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Это вызвало дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога.