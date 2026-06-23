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Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года - РИА Новости, 23.06.2026
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01:59 23.06.2026 (обновлено: 10:41 23.06.2026)
Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

Соцфонд: средний размер пенсии россиян вырос на 4 450 рублей за два года

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения россиян вырос на 4450 рублей за два года.
  • Средняя пенсия в Москве выросла на 4900 рублей, а самая высокая средняя пенсия в мае 2026 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За два года российские пенсионеры стали получать на четыре с половиной тысячи рублей больше, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, на 1 мая средняя пенсия составляла 25 399 рублей, тогда как в 2024-м она равнялась 20 949 рублей. Прирост составил 4450.
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В Москве рост больше: если в мае 2024-го столичные пенсионеры получали в среднем 22 261 рубль, то в 2026-м — 27 161 рубль. То есть их пенсии увеличились на 4900 рублей.
Самую высокую среднюю пенсия в мае этого года выплачивали в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.
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