Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

Краткий пересказ от РИА ИИ Средний размер пенсионного обеспечения россиян вырос на 4450 рублей за два года.

Средняя пенсия в Москве выросла на 4900 рублей, а самая высокая средняя пенсия в мае 2026 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За два года российские пенсионеры стали получать на четыре с половиной тысячи рублей больше, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, на 1 мая средняя пенсия составляла 25 399 рублей, тогда как в 2024-м она равнялась 20 949 рублей. Прирост составил 4450.

В Москве рост больше: если в мае 2024-го столичные пенсионеры получали в среднем 22 261 рубль, то в 2026-м — 27 161 рубль. То есть их пенсии увеличились на 4900 рублей.