Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер пенсии работающих россиян - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 23.06.2026
Стал известен средний размер пенсии работающих россиян

Средний размер пенсии работающих россиян достиг почти 24 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсий
Выплата пенсий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в мае 2026 года достиг почти 24 тысяч рублей.
  • Самая высокая пенсия работающих граждан в мае 2026 года была в Чукотском автономном округе — 39 383 рубля.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в мае 2026 года достиг почти 24 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, 1 мая 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 23 721 рубль. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 106 рублей.
Самая высокая пенсия работающих граждан в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ - 39 383 рубля.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Назван средний размер пенсии неработающих россиян
21 июня, 03:22
 
ОбществоЧукотский автономный округПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала