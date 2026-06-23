Стал известен средний размер пенсии работающих россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в мае 2026 года достиг почти 24 тысяч рублей.
- Самая высокая пенсия работающих граждан в мае 2026 года была в Чукотском автономном округе — 39 383 рубля.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в мае 2026 года достиг почти 24 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, 1 мая 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 23 721 рубль. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 106 рублей.
Самая высокая пенсия работающих граждан в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ - 39 383 рубля.
Назван средний размер пенсии неработающих россиян
21 июня, 03:22