В Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне.

В мероприятии в Георгиевском зале посольства России приняли участие более сотни человек — сотрудники дипмиссии и соотечественники.

Участники акции возложили свечи к фотографии монумента «Родина-мать», для гостей выступил детский ансамбль и была организована фотовыставка.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне с участием посла России в США Александра Даричева, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Собралось более сотни человек – сотрудников дипмиссии и соотечественников, пришедших принять участие в акции.

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества", – заявил Дарчиев.

Участники акции возложили свечи к фотографии монумента "Родина-мать".

Для гостей выступил детский ансамбль, исполнивший песни военных лет. Также в посольстве организована фотовыставка, посвященная оборонительным боям, подвигам тружеников тыла, народному ополчению и защитникам Брестской крепости.