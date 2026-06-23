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В Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ - РИА Новости, 23.06.2026
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04:51 23.06.2026 (обновлено: 10:41 23.06.2026)
В Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ

Акция "Свеча памяти" прошла в посольстве России в США с участием посла Дарчиева

© Фото : Посольство России в США/TelegramАкция "Свеча памяти" в Посольстве России в США
Акция Свеча памяти в Посольстве России в США - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство России в США/Telegram
Акция "Свеча памяти" в Посольстве России в США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне.
  • В мероприятии в Георгиевском зале посольства России приняли участие более сотни человек — сотрудники дипмиссии и соотечественники.
  • Участники акции возложили свечи к фотографии монумента «Родина-мать», для гостей выступил детский ансамбль и была организована фотовыставка.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне с участием посла России в США Александра Даричева, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Собралось более сотни человек – сотрудников дипмиссии и соотечественников, пришедших принять участие в акции.
Столица Канады Оттава - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Канаде
Вчера, 06:45
"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества", – заявил Дарчиев.
Участники акции возложили свечи к фотографии монумента "Родина-мать".
Для гостей выступил детский ансамбль, исполнивший песни военных лет. Также в посольстве организована фотовыставка, посвященная оборонительным боям, подвигам тружеников тыла, народному ополчению и защитникам Брестской крепости.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Дипломаты стран СНГ в Ташкенте возложили цветы в День памяти и скорби
Вчера, 09:33
 
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