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Памфилова: Запад задействовал большие ресурсы, мечтая о поражении России - РИА Новости, 23.06.2026
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12:31 23.06.2026 (обновлено: 12:35 23.06.2026)
Памфилова: Запад задействовал большие ресурсы, мечтая о поражении России

Памфилова: Запад задействовал ресурсы, мечтая о стратегическом поражении РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Запад стремится нанести стратегическое поражение России.
  • Памфилова отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям и призвала ее членов отстаивать правду и опровергать ложь, направленную против России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мощные ресурсы задействованы со стороны Запада, стремящегося нанести стратегическое поражение России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Во вторник в Москве в ОП РФ проходит первое пленарное заседание девятого состава Общественной палаты РФ.
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"Сейчас задействованы мощные ресурсы Запада, который спит и видит, как снести Россию и нанести нам стратегическое поражение. А выборы – это тоже такая нервная точка, по которой они собираются ударить", - сказала Памфилова журналистам.
При этом она отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям.
"Очень важно, чтобы... провокациям, которые направлены на то, чтобы сеять панику, раздор в обществе, ослаблять его, (члены Общественной палаты - ред.) противопоставляли свою уверенность в нашей правоте, били фактами и правдой по этой лжи, направленной против России", - сказала Памфилова.
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