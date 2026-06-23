Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Запад стремится нанести стратегическое поражение России.

Памфилова отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям и призвала ее членов отстаивать правду и опровергать ложь, направленную против России.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мощные ресурсы задействованы со стороны Запада, стремящегося нанести стратегическое поражение России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Во вторник в Москве в ОП РФ проходит первое пленарное заседание девятого состава Общественной палаты РФ.

"Сейчас задействованы мощные ресурсы Запада, который спит и видит, как снести Россию и нанести нам стратегическое поражение. А выборы – это тоже такая нервная точка, по которой они собираются ударить", - сказала Памфилова журналистам.

При этом она отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям.