Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Запад стремится нанести стратегическое поражение России.
- Памфилова отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям и призвала ее членов отстаивать правду и опровергать ложь, направленную против России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мощные ресурсы задействованы со стороны Запада, стремящегося нанести стратегическое поражение России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас задействованы мощные ресурсы Запада, который спит и видит, как снести Россию и нанести нам стратегическое поражение. А выборы – это тоже такая нервная точка, по которой они собираются ударить", - сказала Памфилова журналистам.
При этом она отметила роль Общественной палаты в противостоянии провокациям.
"Очень важно, чтобы... провокациям, которые направлены на то, чтобы сеять панику, раздор в обществе, ослаблять его, (члены Общественной палаты - ред.) противопоставляли свою уверенность в нашей правоте, били фактами и правдой по этой лжи, направленной против России", - сказала Памфилова.