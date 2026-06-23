Инсайдер по "Вашингтону" считает, что Овечкин останется в "Кэпиталз"

"Я думаю, он вернется. Кажется, люди ожидают его возвращения, но они также дают ему возможность принять решение, они хотят, чтобы он на 100 процентов был уверен, что от этого выиграют все", - сказал Эль-Башир в подкасте Monumental Sports Network, добавив, что, возможно, новостей не будет до июля.