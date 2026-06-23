Инсайдер по "Вашингтону" считает, что Овечкин останется в "Кэпиталз"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инсайдер Тарик Эль-Башир заявил, что Александр Овечкин подпишет новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз".
- Сезон 2025/26 стал для 40-летнего хоккеиста последним по текущему контракту с "Вашингтоном".
- Журналист отметил преданность Овечкина клубу и выразил уверенность, что игрок не поставит "Вашингтон" в сложное положение перед драфтом и рынком свободных агентов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Инсайдер Тарик Эль-Башир, специализирующийся на "Вашингтон Кэпиталз", заявил, что капитан клуба Александр Овечкин подпишет с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) новый контракт.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
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"Я думаю, он вернется. Кажется, люди ожидают его возвращения, но они также дают ему возможность принять решение, они хотят, чтобы он на 100 процентов был уверен, что от этого выиграют все", - сказал Эль-Башир в подкасте Monumental Sports Network, добавив, что, возможно, новостей не будет до июля.
Журналист выразил уверенность в том, что Овечкин "с учетом его преданности этой организации" не поставит "Вашингтон" в положение, когда клуб будет вынужден выходить на драфт и рынок свободных агентов, "не имея понятия, кто в команде капитан и самый высокооплачиваемый игрок".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016) на счету Овечкина 1006 голов.