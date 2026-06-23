"Это был не Уинстон Черчилль". Такими словами президент США Дональд Трамп проводил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отставку, которую сам же анонсировал днем ранее. Трудно спорить: британских премьеров XXI века сравнивают с их предшественниками строго в пользу последних и с закатыванием глаз: пускай враги, но ведь глыбы. Многим ненавистна Маргарет Тэтчер, но она кажется хтонической богиней рядом со своей поклонницей Лиз Трасс, которая угробила собственное премьерство вместе с финансовой системой страны всего за месяц.

Похоже со Стармером. Он играючи добился высокого поста, талантлив в интригах и безраздельно нагл за маской вежливости. Коварный и хитрый, но дитя. Не макиавеллист, а слизеринец.

Большой политик старой школы мог ошибаться, но сохранял контроль за моментом собственного ухода. Стармер же постыдно — зубами — держался за премьерское кресло, с Даунинг-стрит его пришлось выгонять пинками, а за сутки до того, как он все-таки объявил о формально добровольной отставке, о ней рассказал всему миру президент США . Такого позора в британской истории еще не было. Бывали похуже, но такого — не было.

Трамп знал, что так не принято, особенно среди союзников. Просто мстил. Когда в США шла предвыборная кампания, Стармер направил за океан десант партийных политтехнологов для помощи Камале Харрис. Как политика его это характеризует примерно так же: с одной стороны — подлец, с другой — наивный неудачник.

Уже в прошлом году стало понятно, что Стармеру придется уйти, но он довел ситуацию до открытого бунта, когда к его отставке призвали ключевые министры — Иветт Купер из МИД и Джон Хили из Минобороны, причем Хили еще и хлопнул дверью. Об этом классическом британском русофобе, напоминающем Горлума , мы, впрочем, еще услышим. По тому, вернется ли он на пост, можно судить, изменится ли политика Лондона в отношении конфликта России и Украины. А это единственное, что нас интересует в британской "борьбе бульдогов под ковром", как выражался настоящий Черчилль.

Принято считать, что смена лиц и даже партий на Даунинг-стрит для России вообще ничего не меняет. Это и в первую холодную войну не многое меняло, хотя лейбористы еще пытались быть рабочей партией с альтернативной программой и выступали за более прагматичные отношения с СССР. Теперь что они, что тори — русофобы одинакового градуса. И лидер партии "Реформируем Соединенное Королевство" Найджел Фарадж, которому сулят премьерское кресло к 2029 году, недалеко от них ушел. Одно слово — англичане.

Но некоторая разница все-таки есть. Ее нет в обильные годы, когда Британия как сыр в масле катается или, на свой манер, как треска в соусе тартар. Это не про день сегодняшний. Национальное блюдо фиш-энд-чипс, говорят, сильно подорожало, так как конфликт с Россией отразился на поставках рыбы. Но это мелочь на общем фоне. Наш конфликт Великобритания в принципе не тянет так, чтобы населению не было мучительно больно. Собственно, именно поэтому премьеры теперь меняются как носки: от каждого ждут лучшей жизни, но никто не в силах ее дать из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Например, главная причина демарша министра Хили в том, что казначейство выделило чуть ли не вдвое меньше средств на "повешение обороноспособности", а Стармер, по его словам, "слишком мягкий", не смог настоять на своем. На самом деле причина гораздо банальнее: нет денег. И не будет без дополнительных внешних заимствований, а их стараются избежать из-за распухшего госдолга.

Любой новый премьер Британии будет поддерживать войну с Россией руками Украины. Но объемы этой поддержки могут различаться, поскольку могут различаться приоритеты. Многие проблемы в королевстве нужно заливать деньгами, а на практике это означает, что Киев чего-то недополучит. Чуть больше заботы о своих стариках, замерзающих до смерти из-за экономии на отоплении, — это чуть меньше заботы о бандеровцах.

От Эндрю Бернема по кличке Король Севера британцы этого и ждут — хоть какой-то заботы. Если не произойдет ничего экстраординарного, правительство в сентябре возглавит он, до того пройдя процедуру выборов нового лидера партии.

Север — это графство Большой Манчестер, где Бернем девять лет проработал мэром. Манчестерцы его скорее любят — за строительный бум в городе, за транспортную реформу и за то, что пытается казаться добрым соседом, человеком душевным и простым. Свои взгляды он характеризует как социалистические, а его предвыборные плакаты сообщали, что Энди Бернем за тебя. В смысле — за тебя, Джон Буль. Не за Владимира Зеленского.

В какой-то момент выяснилось, что Король Севера стал самым популярным политиком в Лейбористской партии, но на пост Стармера, как и любой министерский, претендовать не мог: для этого нужно быть депутатом парламента, поэтому скамейка запасных у Даунинг-стрит всегда короткая. А премьер, со своей стороны, сделал все, чтобы Бернем не стал депутатом, но противодействие было настолько неловким, что впору скетчи снимать. Когда же дошло до бунта в партии, один из депутатов-лейбористов уступил свой округ Бернему: я, мол, уйду, а ты уж избирайся, Энди, и выкини этого слизняка.

И он избрался — триумфально, с большим отрывом. Скорее всего, как раз поэтому — как человек, который выгонит Стармера. Сразу после довыборов премьер и заявил об отставке, а до того надеялся, что однопартиец проиграет врагам из партии Фараджа (в итоге их кандидат, претендуя на победу, отстал от Бернема на 20 процентных пунктов).

Однако изгнание Стармера это, наверное, единственное, чем Бернем поможет британцам. Он называет себя социалистом, но мог быть и супрематистом, это не важно. Король Севера — профессиональный политик. Вероятно, более талантливый, чем Стармер, но не менее скользкий и такой же невнятный, когда требуется конкретика. Человек, чья фамилия переводится как подгоревшая ветчина, пытается быть одновременно и кошерным, и халяльным — поддерживает и евреев, и мусульман, и старые британские деньги, и простого английского подданного (как он должен думать).

Левое крыло лейбористов надеется, что у Энди близкие к ним и прогрессивные взгляды, как он пытается изображать. Правое крыло знает, что Бернем всегда был в системе и работал в правительстве во времена Тони Блэра и Гордона Брауна, когда рабочую партию переделывали в партию глобализма. То есть ветчина не только подгоревшая, но и с гнильцой.

Так что на сей раз и впрямь ничего не ждем, просто готовимся. Англичане пускай ждут, раз такие наивные. На практике добрый парень Энди будет столь же холоден с замерзающими британскими бабушками ради антироссийской геополитики, как Стармер, после чего повторит его путь: за коротким медовым месяцем — пикирующее падение популярности и суетливые поиски нового премьера, который тоже будет чрезвычайно далек от Черчилля.