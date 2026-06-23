"Это был не Уинстон Черчилль". Такими словами президент США Дональд Трамп проводил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отставку, которую сам же анонсировал днем ранее. Трудно спорить: британских премьеров XXI века сравнивают с их предшественниками строго в пользу последних и с закатыванием глаз: пускай враги, но ведь глыбы. Многим ненавистна Маргарет Тэтчер, но она кажется хтонической богиней рядом со своей поклонницей Лиз Трасс, которая угробила собственное премьерство вместе с финансовой системой страны всего за месяц.
Похоже со Стармером. Он играючи добился высокого поста, талантлив в интригах и безраздельно нагл за маской вежливости. Коварный и хитрый, но дитя. Не макиавеллист, а слизеринец.
Большой политик старой школы мог ошибаться, но сохранял контроль за моментом собственного ухода. Стармер же постыдно — зубами — держался за премьерское кресло, с Даунинг-стрит его пришлось выгонять пинками, а за сутки до того, как он все-таки объявил о формально добровольной отставке, о ней рассказал всему миру президент США. Такого позора в британской истории еще не было. Бывали похуже, но такого — не было.
Трамп знал, что так не принято, особенно среди союзников. Просто мстил. Когда в США шла предвыборная кампания, Стармер направил за океан десант партийных политтехнологов для помощи Камале Харрис. Как политика его это характеризует примерно так же: с одной стороны — подлец, с другой — наивный неудачник.
Уже в прошлом году стало понятно, что Стармеру придется уйти, но он довел ситуацию до открытого бунта, когда к его отставке призвали ключевые министры — Иветт Купер из МИД и Джон Хили из Минобороны, причем Хили еще и хлопнул дверью. Об этом классическом британском русофобе, напоминающем Горлума, мы, впрочем, еще услышим. По тому, вернется ли он на пост, можно судить, изменится ли политика Лондона в отношении конфликта России и Украины. А это единственное, что нас интересует в британской "борьбе бульдогов под ковром", как выражался настоящий Черчилль.
Принято считать, что смена лиц и даже партий на Даунинг-стрит для России вообще ничего не меняет. Это и в первую холодную войну не многое меняло, хотя лейбористы еще пытались быть рабочей партией с альтернативной программой и выступали за более прагматичные отношения с СССР. Теперь что они, что тори — русофобы одинакового градуса. И лидер партии "Реформируем Соединенное Королевство" Найджел Фарадж, которому сулят премьерское кресло к 2029 году, недалеко от них ушел. Одно слово — англичане.
Но некоторая разница все-таки есть. Ее нет в обильные годы, когда Британия как сыр в масле катается или, на свой манер, как треска в соусе тартар. Это не про день сегодняшний. Национальное блюдо фиш-энд-чипс, говорят, сильно подорожало, так как конфликт с Россией отразился на поставках рыбы. Но это мелочь на общем фоне. Наш конфликт Великобритания в принципе не тянет так, чтобы населению не было мучительно больно. Собственно, именно поэтому премьеры теперь меняются как носки: от каждого ждут лучшей жизни, но никто не в силах ее дать из-за неблагоприятной конъюнктуры.
Например, главная причина демарша министра Хили в том, что казначейство выделило чуть ли не вдвое меньше средств на "повешение обороноспособности", а Стармер, по его словам, "слишком мягкий", не смог настоять на своем. На самом деле причина гораздо банальнее: нет денег. И не будет без дополнительных внешних заимствований, а их стараются избежать из-за распухшего госдолга.
Любой новый премьер Британии будет поддерживать войну с Россией руками Украины. Но объемы этой поддержки могут различаться, поскольку могут различаться приоритеты. Многие проблемы в королевстве нужно заливать деньгами, а на практике это означает, что Киев чего-то недополучит. Чуть больше заботы о своих стариках, замерзающих до смерти из-за экономии на отоплении, — это чуть меньше заботы о бандеровцах.
От Эндрю Бернема по кличке Король Севера британцы этого и ждут — хоть какой-то заботы. Если не произойдет ничего экстраординарного, правительство в сентябре возглавит он, до того пройдя процедуру выборов нового лидера партии.
Север — это графство Большой Манчестер, где Бернем девять лет проработал мэром. Манчестерцы его скорее любят — за строительный бум в городе, за транспортную реформу и за то, что пытается казаться добрым соседом, человеком душевным и простым. Свои взгляды он характеризует как социалистические, а его предвыборные плакаты сообщали, что Энди Бернем за тебя. В смысле — за тебя, Джон Буль. Не за Владимира Зеленского.
В какой-то момент выяснилось, что Король Севера стал самым популярным политиком в Лейбористской партии, но на пост Стармера, как и любой министерский, претендовать не мог: для этого нужно быть депутатом парламента, поэтому скамейка запасных у Даунинг-стрит всегда короткая. А премьер, со своей стороны, сделал все, чтобы Бернем не стал депутатом, но противодействие было настолько неловким, что впору скетчи снимать. Когда же дошло до бунта в партии, один из депутатов-лейбористов уступил свой округ Бернему: я, мол, уйду, а ты уж избирайся, Энди, и выкини этого слизняка.
И он избрался — триумфально, с большим отрывом. Скорее всего, как раз поэтому — как человек, который выгонит Стармера. Сразу после довыборов премьер и заявил об отставке, а до того надеялся, что однопартиец проиграет врагам из партии Фараджа (в итоге их кандидат, претендуя на победу, отстал от Бернема на 20 процентных пунктов).
Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера
Вчера, 15:24
Однако изгнание Стармера это, наверное, единственное, чем Бернем поможет британцам. Он называет себя социалистом, но мог быть и супрематистом, это не важно. Король Севера — профессиональный политик. Вероятно, более талантливый, чем Стармер, но не менее скользкий и такой же невнятный, когда требуется конкретика. Человек, чья фамилия переводится как подгоревшая ветчина, пытается быть одновременно и кошерным, и халяльным — поддерживает и евреев, и мусульман, и старые британские деньги, и простого английского подданного (как он должен думать).
Левое крыло лейбористов надеется, что у Энди близкие к ним и прогрессивные взгляды, как он пытается изображать. Правое крыло знает, что Бернем всегда был в системе и работал в правительстве во времена Тони Блэра и Гордона Брауна, когда рабочую партию переделывали в партию глобализма. То есть ветчина не только подгоревшая, но и с гнильцой.
Так что на сей раз и впрямь ничего не ждем, просто готовимся. Англичане пускай ждут, раз такие наивные. На практике добрый парень Энди будет столь же холоден с замерзающими британскими бабушками ради антироссийской геополитики, как Стармер, после чего повторит его путь: за коротким медовым месяцем — пикирующее падение популярности и суетливые поиски нового премьера, который тоже будет чрезвычайно далек от Черчилля.
И все это время в Британии будет производиться дальнобойное оружие для ВСУ,, пока эти производственные мощности не будут уничтожены в ходе третьей мировой войны — или пока на Украине кардинальным образом не поменяется режим. В отличие от режима в Лондоне, шансы на это пока сохраняются.