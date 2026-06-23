Эксперт по кадрам рассказала, можно ли взять сразу месяц отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ Работник может взять отпуск длиной в месяц по согласованию с работодателем, так как Трудовой кодекс не ограничивает его максимальный период.

Минимальный срок отпуска составляет 28 календарных дней за год, при этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отпуск авансом за будущий рабочий год возможен по согласованию с работодателем, хотя работодателям не рекомендуется его предоставлять.

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Работник может взять отпуск длиной в месяц по согласованию с работодателем, потому что Трудовой кодекс не ограничивает его максимальный период, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"В соответствии со статьей 114 ТК РФ работник согласовывает даты отпусков с работодателем, и эти даты фиксируются в графике отпусков за две недели до окончания текущего года. Законодательством установлен минимальный срок отпуска - 28 календарных дней за год - статья 115 ТК РФ", - сказала Котлярова.

По ее словам, можно взять отпуск частями, но одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. Предоставлять отпуск исключительно в выходные нельзя.

"А вот максимальный период отпуска не ограничен. По согласованию с работодателем можно взять отпуск и на срок больше 28 календарных дней. Это возможно, если отпуск запланирован графиком отпусков, или предоставляется часть дней отпуска авансом за будущий рабочий год", - отметила юрист.