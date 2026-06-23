В Оренбуржье из-за подтоплений после ливней закрыли пять мостов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области временно ограничили движение транспорта по пяти мостам и четырем участкам дорог из-за подтоплений после ливневых дождей.
- Июнь стал самым дождливым месяцем в регионе за последние 26 лет, в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков.
- Водителям рекомендовано планировать маршруты с учетом временных ограничений и ориентироваться на дорожные знаки.
УФА, 23 июн – РИА Новости. Движение транспорта временно ограничили по пяти мостам и четырем участкам дорог в Оренбургской области после подтоплений из-за ливневых дождей, сообщает главное управление дорожного хозяйства региона.
Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в Бугуруслане. Утром во вторник губернатор Евгений Солнцев проинформировал, что дождь пошел на спад и ситуация стабилизировалась.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийных ситуаций в Асекеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель, закрыт мост через реку Большая Зерикла, ограничено движение на обходе села Асекеево", - говорится в сообщении.
Также, по данным управления, в Бугурусланском районе закрыто движение на участке дороги Бугуруслан – Благодаровка, в Кваркенском районе ограничен проезд к селу Болотовск, в Матвеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель, в Октябрьском районе ограничено движение по дороге Каменка – Шестимирский – Российский и закрыт мост через реку Салмыш, в Александровском районе прекращено движение по мосту через реку Ток.
В управлении водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, выбирать пути объезда и строго ориентироваться на временные дорожные знаки.