В Оренбуржье из-за подтоплений после ливней закрыли пять мостов

Также, по данным управления, в Бугурусланском районе закрыто движение на участке дороги Бугуруслан – Благодаровка, в Кваркенском районе ограничен проезд к селу Болотовск, в Матвеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель, в Октябрьском районе ограничено движение по дороге Каменка – Шестимирский – Российский и закрыт мост через реку Салмыш, в Александровском районе прекращено движение по мосту через реку Ток.