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В Оренбуржье из-за подтоплений после ливней закрыли пять мостов - РИА Новости, 23.06.2026
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09:36 23.06.2026
В Оренбуржье из-за подтоплений после ливней закрыли пять мостов

В Оренбуржье из-за подтоплений после ливней закрыли 5 мостов и 4 участка дорог

© ГУ МЧС России по Оренбургской областиПоследствия проливных дождей в Бугуруслане
Последствия проливных дождей в Бугуруслане - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© ГУ МЧС России по Оренбургской области
Последствия проливных дождей в Бугуруслане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области временно ограничили движение транспорта по пяти мостам и четырем участкам дорог из-за подтоплений после ливневых дождей.
  • Июнь стал самым дождливым месяцем в регионе за последние 26 лет, в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков.
  • Водителям рекомендовано планировать маршруты с учетом временных ограничений и ориентироваться на дорожные знаки.
УФА, 23 июн – РИА Новости. Движение транспорта временно ограничили по пяти мостам и четырем участкам дорог в Оренбургской области после подтоплений из-за ливневых дождей, сообщает главное управление дорожного хозяйства региона.
Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в Бугуруслане. Утром во вторник губернатор Евгений Солнцев проинформировал, что дождь пошел на спад и ситуация стабилизировалась.
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"Для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийных ситуаций в Асекеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель, закрыт мост через реку Большая Зерикла, ограничено движение на обходе села Асекеево", - говорится в сообщении.
Также, по данным управления, в Бугурусланском районе закрыто движение на участке дороги Бугуруслан – Благодаровка, в Кваркенском районе ограничен проезд к селу Болотовск, в Матвеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель, в Октябрьском районе ограничено движение по дороге Каменка – Шестимирский – Российский и закрыт мост через реку Салмыш, в Александровском районе прекращено движение по мосту через реку Ток.
В управлении водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, выбирать пути объезда и строго ориентироваться на временные дорожные знаки.
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ПроисшествияОренбургская областьАсекеевский районБугурусланЕвгений Солнцев
 
 
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