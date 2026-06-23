Эксперт рассказала, как фастфуд может влиять на когнитивные способности

Краткий пересказ от РИА ИИ Регулярное употребление фастфуда может привести к более быстрому снижению когнитивных способностей, заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

У людей, получающих большую долю суточных калорий из фастфуда, скорость снижения умственных функций оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25% выше.

Связь между фастфудом и ухудшением когнитивных показателей фиксируют 78,5% исследований, хотя причинно-следственная связь пока не доказана окончательно.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление фастфуда может негативно влиять на когнитивные способности человека, заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

"Ультрапереработанные продукты - чипсы, бургеры, сладкие напитки, заводская выпечка - объединяет не только скорость приготовления, но и состав. В них много насыщенных жиров, рафинированных углеводов, соли и пищевых добавок при минимуме нутриентов, нужных мозгу. Когортное исследование показало: у тех, кто получал из фастфуда бо́льшую долю суточных калорий, когнитивное снижение шло быстрее. Скорость снижения умственных функций у них оказалась на 28% выше, а исполнительных - на 25% выше", - сказала Дивинская NEWS.ru

По словам эксперта, исполнительные функции играют ключевую роль в принятии решений, планировании и переключении между задачами. Она отметила, что чрезмерное потребление сладких ультрапереработанных продуктов может негативно сказаться на речевых навыках и скорости обработки информации.

Кроме того, специалист добавила, что связь между фастфудом и ухудшением когнитивных показателей фиксируют 78,5% исследований, хотя причинно-следственная связь пока не доказана окончательно.