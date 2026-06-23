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Эксперт рассказала, как фастфуд может влиять на когнитивные способности - РИА Новости, 23.06.2026
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18:57 23.06.2026 (обновлено: 19:08 23.06.2026)
Эксперт рассказала, как фастфуд может влиять на когнитивные способности

Дивинская: фастфуд может негативно влиять на когнитивные способности

© Shutterstock/FOTODOM / namakiДевушка ест бургер
Девушка ест бургер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / namaki
Девушка ест бургер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярное употребление фастфуда может привести к более быстрому снижению когнитивных способностей, заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
  • У людей, получающих большую долю суточных калорий из фастфуда, скорость снижения умственных функций оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25% выше.
  • Связь между фастфудом и ухудшением когнитивных показателей фиксируют 78,5% исследований, хотя причинно-следственная связь пока не доказана окончательно.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление фастфуда может негативно влиять на когнитивные способности человека, заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
"Ультрапереработанные продукты - чипсы, бургеры, сладкие напитки, заводская выпечка - объединяет не только скорость приготовления, но и состав. В них много насыщенных жиров, рафинированных углеводов, соли и пищевых добавок при минимуме нутриентов, нужных мозгу. Когортное исследование показало: у тех, кто получал из фастфуда бо́льшую долю суточных калорий, когнитивное снижение шло быстрее. Скорость снижения умственных функций у них оказалась на 28% выше, а исполнительных - на 25% выше", - сказала Дивинская NEWS.ru.
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По словам эксперта, исполнительные функции играют ключевую роль в принятии решений, планировании и переключении между задачами. Она отметила, что чрезмерное потребление сладких ультрапереработанных продуктов может негативно сказаться на речевых навыках и скорости обработки информации.
Кроме того, специалист добавила, что связь между фастфудом и ухудшением когнитивных показателей фиксируют 78,5% исследований, хотя причинно-следственная связь пока не доказана окончательно.
"Механизм пока изучается, но вероятные пути известны: системное воспаление, нарушение микробиоты кишечника, окислительный стресс и прямое влияние насыщенных жиров на структуры префронтальной коры... Причинно-следственная связь пока не доказана окончательно, но данные достаточно последовательны, чтобы задуматься", - заключила Дивинская.
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