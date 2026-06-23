В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности.
- Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9:46 мск.
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работали сирены.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9.46 мск.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.