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В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.06.2026
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09:49 23.06.2026 (обновлено: 09:51 23.06.2026)
В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность, в центре звучит сирена

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности.
  • Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9:46 мск.
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работали сирены.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9.46 мск.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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09:46
 
Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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