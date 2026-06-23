В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, — направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 23 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора посоветовал укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится улице или в автотранспорте, он посоветовал направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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