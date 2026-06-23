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Аналитики подсчитали рецепт самой доступной окрошки - РИА Новости, 23.06.2026
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03:14 23.06.2026
Аналитики подсчитали рецепт самой доступной окрошки

РИА Новости: окрошка на минеральной воде обойдется в 434 рубля

© Depositphotos.com / lisovskayaОкрошка
Окрошка - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Depositphotos.com / lisovskaya
Окрошка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приготовление четырех порций окрошки на минеральной воде обойдется в 434 рубля, что является самым доступным вариантом.
  • Самым дорогим вариантом приготовления окрошки является вариант на айране — 494 рубля.
  • Средняя стоимость окрошки на кефире составляет 467 рублей, на тане — 479 рублей, на квасе — 486 рублей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Приготовление четырех порций домашней окрошки на минеральной воде обойдется российской семье в 434 рубля - это самый доступный по цене вариант, тогда как самым дорогим будет окрошка на айране - 494 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
Эксперты вывели среднюю стоимость блюда в зависимости от выбора основы. В расчет вошли литр напитка, 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 3 яйца, 300 граммов огурцов и 200 граммов редиса.
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"Самой доступной окрошкой среди кисломолочных рецептов в 2026 году оказался вариант на кефире - в среднем 467 рублей. Окрошка на тане обойдется в 479 рублей, на квасе - в 486 рублей. Дороже всего выйдет приготовление на айране - около 494 рублей", - указали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе-мае.
Кроме того, согласно данным аналитиков, приготовить окрошку на минеральной воде по такому рецепту можно в среднем за 434 рубля.
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