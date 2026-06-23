В Одессе неизвестные пытаются захватить храм канонической УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Одессе.
- О попытке силового захвата храма сообщило руководство Одесской епархии УПЦ.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе на Украине, сообщили в Одесской епархии УПЦ.
"Неизвестными лицами осуществляется попытка силового захвата храма Одесской епархии УПЦ в честь святого Александра Невского в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Одесской епархии УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.