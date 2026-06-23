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В Одессе неизвестные пытаются захватить храм канонической УПЦ - РИА Новости, 23.06.2026
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15:53 23.06.2026 (обновлено: 15:54 23.06.2026)
В Одессе неизвестные пытаются захватить храм канонической УПЦ

В Одессе неизвестные пытаются силой захватить храм канонической УПЦ

© Фото : Одесская епархия УПЦ/TelegramНеизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе
Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Одесская епархия УПЦ/Telegram
Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Одессе.
  • О попытке силового захвата храма сообщило руководство Одесской епархии УПЦ.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе на Украине, сообщили в Одесской епархии УПЦ.
"Неизвестными лицами осуществляется попытка силового захвата храма Одесской епархии УПЦ в честь святого Александра Невского в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Одесской епархии УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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