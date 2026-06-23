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Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок - РИА Новости, 23.06.2026
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17:41 23.06.2026 (обновлено: 17:46 23.06.2026)
Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок

Новак: кабмин подготовил поправки для стимулирования поставок топлива

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок.
  • Новак заявил, что налоговые изменения будут приняты в ближайшие дни.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок, в ближайшее время они буту приняты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Стимулируем увеличение поставок дополнительных объемов (топлива - ред.) на внутренний рынок. В том числе подготовлены налоговые изменения в законодательство в этой связи. В ближайшие дни правительством они будут приняты", - сказал Новак.
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