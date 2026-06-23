Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок, в ближайшее время они буту приняты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Стимулируем увеличение поставок дополнительных объемов (топлива - ред.) на внутренний рынок. В том числе подготовлены налоговые изменения в законодательство в этой связи. В ближайшие дни правительством они будут приняты", - сказал Новак.