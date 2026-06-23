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Российские НПЗ максимально увеличили мощности, заявил Новак - РИА Новости, 23.06.2026
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17:38 23.06.2026 (обновлено: 17:51 23.06.2026)
Российские НПЗ максимально увеличили мощности, заявил Новак

Новак: все российские НПЗ максимально увеличили мощности

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все нефтеперерабатывающие заводы России максимально увеличили мощности, заявил вице-премьер России Александр Новак .
  • Сроки ремонтов на НПЗ сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздние сроки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России максимально увеличили мощности, сокращены сроки ремонтов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом Владимиром Путиным.
"Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует эти сроки", - сказал Новак.
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