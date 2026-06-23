Ситуация на топливном рынке России контролируемая, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке непростая.
- Ситуация на топливном рынке контролируемая, отметил он.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей, а в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Также Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, мера позволит оптимизировать логистику.