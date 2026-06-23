Ситуация на топливном рынке России контролируемая, заявил Новак

Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей, а в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Также Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.