В Николаеве украинцу сломали ребра при насильственной мобилизации

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинцу, который не подлежал призыву, сотрудники Николаевского областного военкомата при насильственной мобилизации сломали ребра и 18 дней продержали в военкомате без средств связи, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Как сообщает Лубинец, в прокуратуру уже направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны работников полиции и военкомата.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.