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В Николаеве украинцу сломали ребра при насильственной мобилизации - РИА Новости, 23.06.2026
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22:23 23.06.2026
В Николаеве украинцу сломали ребра при насильственной мобилизации

Украинца 18 дней держали в военкомате со сломанными ребрами и без связи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинцу, который не подлежал призыву, сотрудники Николаевского областного военкомата при насильственной мобилизации сломали ребра и 18 дней продержали в военкомате без средств связи, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Ко мне обратился брат мужчины, которому... во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По данным омбудсмена, после проверки военкомата Николаевской области удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права задерживать, в том числе мужчину со сломанными ребрами, у которого имеются законные основания для отсрочки — он в одиночку ухаживает за своей восьмидесятилетней матерью. Тем не менее, сотрудники областного военкомата все равно провели мероприятия по насильственной мобилизации.
Как сообщает Лубинец, в прокуратуру уже направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны работников полиции и военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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