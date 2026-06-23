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Глава Минтранса рассказал о работе системы электронных накладных - РИА Новости, 23.06.2026
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17:20 23.06.2026 (обновлено: 18:10 23.06.2026)
Глава Минтранса рассказал о работе системы электронных накладных

Никитин: система электронных накладных работает стабильно, она в "белом списке"

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанк Министр транспорта России Андрей Никитин
 Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев.
  • ГИС ЭПД и ключевые операторы включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут туда до 1 сентября.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев и включена в "белый список" Минцифры РФ, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.
Никитин в среду докладывал о государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании у президента России Владимира Путина с кабмином.
"Хочу подчеркнуть: за все годы функционирования не произошло ни одного критического сбоя. ГИС ЭПД и ключевые операторы уже включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут до 1 сентября", - сказал Никитин на совещании.
Министр отметил, что опасения относительно устойчивости и доступности системы электронных накладных звучат со стороны некоторых отраслевых организаций, однако эти опасения напрасны.
Взаимодействие в рамках системы выстроено через 11 аккредитованных операторов, между ними есть передача данных, рассказал Никитин. Также Минтранс принимает во внимание замечания коллег из сельскохозяйственной сферы и учитывает их в текущей версии нормативных документов.
Минтранс России в мае запустил эксперимент по использованию госинформсистемы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для перевозки зерна и продуктов его переработки, который продлится до 31 октября 2025 года.
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