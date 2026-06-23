Глава Минтранса рассказал о работе системы электронных накладных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев.
- ГИС ЭПД и ключевые операторы включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут туда до 1 сентября.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев и включена в "белый список" Минцифры РФ, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.
"Хочу подчеркнуть: за все годы функционирования не произошло ни одного критического сбоя. ГИС ЭПД и ключевые операторы уже включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут до 1 сентября", - сказал Никитин на совещании.
Министр отметил, что опасения относительно устойчивости и доступности системы электронных накладных звучат со стороны некоторых отраслевых организаций, однако эти опасения напрасны.
Взаимодействие в рамках системы выстроено через 11 аккредитованных операторов, между ними есть передача данных, рассказал Никитин. Также Минтранс принимает во внимание замечания коллег из сельскохозяйственной сферы и учитывает их в текущей версии нормативных документов.
Минтранс России в мае запустил эксперимент по использованию госинформсистемы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для перевозки зерна и продуктов его переработки, который продлится до 31 октября 2025 года.