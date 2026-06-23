Глава Минтранса рассказал о работе системы электронных накладных

Краткий пересказ от РИА ИИ Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев.

ГИС ЭПД и ключевые операторы включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут туда до 1 сентября.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Система электронных накладных в грузоперевозках работает без критических сбоев и включена в "белый список" Минцифры РФ, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

Никитин в среду докладывал о государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании у президента России Владимира Путина с кабмином.

"Хочу подчеркнуть: за все годы функционирования не произошло ни одного критического сбоя. ГИС ЭПД и ключевые операторы уже включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут до 1 сентября", - сказал Никитин на совещании.

Министр отметил, что опасения относительно устойчивости и доступности системы электронных накладных звучат со стороны некоторых отраслевых организаций, однако эти опасения напрасны.

Взаимодействие в рамках системы выстроено через 11 аккредитованных операторов, между ними есть передача данных, рассказал Никитин. Также Минтранс принимает во внимание замечания коллег из сельскохозяйственной сферы и учитывает их в текущей версии нормативных документов.