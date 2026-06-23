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Нетаньяху призвал к независимости Израиля в сфере вооружений - РИА Новости, 23.06.2026
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13:22 23.06.2026
Нетаньяху призвал к независимости Израиля в сфере вооружений

Нетаньяху хочет избавиться от иностранной зависимости в сфере вооружений

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости избавиться от иностранной зависимости в сфере поставок вооружений.
  • Нетаньяху подчеркнул, что пришло время иметь независимую собственную производственную базу вооружения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о необходимости избавиться от иностранной зависимости в сфере поставок вооружений и наращивать собственную производственную базу.
"Я хочу независимости в сфере вооружений", - заявил премьер на встрече с курсантами резерва.
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Нетаньяху подчеркнул, что ценит американскую военную поддержку, которая оказывалась годами, однако, по его словам, пришло время иметь независимую собственную производственную базу.
"Мы должны производить собственное вооружение. Чтобы освободиться от зависимости, чтобы наращивать свою мощь, интегрировать все больше технологий и готовить все больше поколений командиров, подобных вам, потому что именно это в конечном итоге определит, где мы окажемся в будущем", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
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