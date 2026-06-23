Нетаньяху призвал к независимости Израиля в сфере вооружений

"Мы должны производить собственное вооружение. Чтобы освободиться от зависимости, чтобы наращивать свою мощь, интегрировать все больше технологий и готовить все больше поколений командиров, подобных вам, потому что именно это в конечном итоге определит, где мы окажемся в будущем", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.