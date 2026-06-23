Расти будет лучше. Ученые создали для теплиц добавку из скорлупы орехов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили частично заменять торф в теплицах на биоугли, полученные из скорлупы кедровых орехов. По их словам, такая добавка серьезно повышает урожайность овощных культур и микрозелени. Результаты опубликованы в "Бюллетене Почвенного института имени В.В. Докучаева".

Что сделали ученые?

Специалисты университета сравнили два вида биоугля из скорлупы:

полученный медленным пиролизом;

активированный водяным паром.

« "В ходе исследования мы сравнили два вида биоугля из скорлупы кедровых орехов: полученный медленным пиролизом и активированный водяным паром. Наиболее выраженный эффект по питательным элементам показал измельченный активированный биоуголь при внесении 10–20% по объему. В таких смесях заметно возрастало содержание фосфора, калия и кальция", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ, аспирант Института X-BIO Алина Дрягина.

По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличивало концентрацию ключевых макроэлементов от полутора до шести раз.

Исследование провели в лабораторных условиях. В качестве модельной культуры использовали микрозелень руколы.

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Рукола, выращенная на торфе с применением биоугля © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Рукола, выращенная на торфе с применением биоугля

Но ученые считают, что опыт можно масштабировать на крупные тепличные хозяйства. Томаты, огурцы, перцы — любые овощные культуры подойдут.

Требует настройки

Ученые предупредили, что высокие дозы биоугля требуют дополнительной агрономической настройки.

« "20-процентная доля измельченного биоугля приводила к наибольшему росту соотношения углерода к азоту. Это может быть полезно с точки зрения устойчивости органического вещества, но одновременно способно снижать доступность азота для растений, поэтому состав субстрата необходимо подбирать под конкретную культуру и технологию выращивания", — пояснила Дрягина.

Универсальной панацеи нет — состав подбирается под каждый случай.

Экологическая безопасность

Научная группа не ограничилась только питательной ценностью. Биоуголь проверили на содержание тяжелых металлов и других опасных элементов.

« "Для нас было важно показать не только питательную ценность добавки, но и ее экологическую безопасность. Анализ тяжелых металлов и неметаллов подтвердил, что исследованные биоугли из скорлупы кедровых орехов могут рассматриваться как безопасный компонент торфяных смесей", — пояснил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Пономарев.

Он добавил, что пористая структура и щелочные свойства делают биоуголь еще и хорошим сорбентом. Он помогает регулировать кислотность кислых торфяных субстратов.

Биоугли из скорлупы кедровых орехов получили методом медленного пиролиза — это термическое разложение органических соединений без доступа кислорода. Температура — от 600 до 1000 градусов Цельсия.

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Биоуголь из скорлупы кедровых орехов © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Биоуголь из скорлупы кедровых орехов

Важный плюс: готовый продукт также не содержит вредителей, патогенов и семян сорняков.

По оценкам ученых, применение такой добавки решает сразу две проблемы:

утилизация отходов на предприятиях Западной Сибири, перерабатывающих кедровые орехи;

снижение потребности тепличных хозяйств в торфе.