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Тюменские ученые предложили добавлять в торф биоуголь из кедровых орехов - РИА Новости, 23.06.2026
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Наука
 
07:00 23.06.2026 (обновлено: 07:04 23.06.2026)
Тюменские ученые предложили добавлять в торф биоуголь из кедровых орехов

Ученые ТюмГУ доказали, что биоуголь из кедровых орехов улучшает торф

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУБиоуголь из скорлупы кедровых орехов
Биоуголь из скорлупы кедровых орехов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые ТюмГУ предложили заменять часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени.
  • По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличивает концентрацию ключевых макроэлементов от полутора до шести раз.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Частично заменять торф в теплицах на биоугли, полученные из скорлупы кедровых орехов, предложили ученые ТюмГУ. Они доказали, что такая добавка существенно повышает урожайность овощных культур и микрозелени. Кроме того, по их мнению, предложенное решение снимает проблему утилизации отходов на предприятиях Западной Сибири, занимающихся переработкой кедровых орехов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева".
"В ходе исследования мы сравнили два вида биоугля из скорлупы кедровых орехов: полученный медленным пиролизом и активированный водяным паром. Наиболее выраженный эффект по питательным элементам показал измельченный активированный биоуголь при внесении 10–20 % по объему. В таких смесях заметно возрастало содержание фосфора, калия и кальция", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета (ТюмГУ), аспирант Института X-BIO Алина Дрягина.
© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУБиоуголь из скорлупы кедровых орехов
Биоуголь из скорлупы кедровых орехов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
Биоуголь из скорлупы кедровых орехов
По ее словам, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличивало концентрацию ключевых макроэлементов от полутора до шести раз. При этом ученые отмечают, что высокие дозы биоугля требуют дополнительной агрономической настройки.
"20-процентная доля измельченного биоугля приводила к наибольшему росту соотношения углерода к азоту. Это может быть полезно с точки зрения устойчивости органического вещества, но одновременно способно снижать доступность азота для растений, поэтому состав субстрата необходимо подбирать под конкретную культуру и технологию выращивания", — пояснила Дрягина.
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Как добавил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Пономарев, научная группа отдельно оценила влияние биоугля на содержание потенциально опасных элементов в субстрате.
"Для нас было важно показать не только питательную ценность добавки, но и ее экологическую безопасность. Анализ тяжелых металлов и неметаллов подтвердил, что исследованные биоугли из скорлупы кедровых орехов могут рассматриваться как безопасный компонент торфяных смесей", — пояснил он, добавив, что за счет пористой структуры и щелочных свойств биоуголь может работать как сорбент и помогать регулировать кислотность кислых торфяных субстратов.
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© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ

Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля

Рукола, выращенная на торфе с применением биоугля

Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
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© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ

Верховой торф для тепличных субстратов

Торфяной субстрат

Верховой торф для тепличных субстратов

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
2 из 2

Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
1 из 2

Верховой торф для тепличных субстратов

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ
2 из 2
Биоугли из скорлупы кедровых орехов были получены в результате медленного пиролиза (процесс термического разложения органических и многих неорганических соединений в условиях отсутствия кислорода. – Прим. ред.) при температуре от 600 до 1000 градусов Цельсия. Полученный продукт, как отметили в ТюмГУ, не содержит вредителей, патогенов и семян сорняков.
По оценкам ученых, применение такого рода добавки может решить проблему утилизации отходов на предприятиях Западной Сибири, занимающихся переработкой кедровых орехов, одновременно снизив потребность тепличных хозяйств в торфе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта, а также в рамках государственного задания № FEWZ-2024-0013.
 
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