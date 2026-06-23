Тюменские ученые предложили добавлять в торф биоуголь из кедровых орехов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ТюмГУ предложили заменять часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени.

По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличивает концентрацию ключевых макроэлементов от полутора до шести раз.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Частично заменять торф в теплицах на биоугли, полученные из скорлупы кедровых орехов, предложили ученые Частично заменять торф в теплицах на биоугли, полученные из скорлупы кедровых орехов, предложили ученые ТюмГУ . Они доказали, что такая добавка существенно повышает урожайность овощных культур и микрозелени. Кроме того, по их мнению, предложенное решение снимает проблему утилизации отходов на предприятиях Западной Сибири, занимающихся переработкой кедровых орехов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева".

"В ходе исследования мы сравнили два вида биоугля из скорлупы кедровых орехов: полученный медленным пиролизом и активированный водяным паром. Наиболее выраженный эффект по питательным элементам показал измельченный активированный биоуголь при внесении 10–20 % по объему. В таких смесях заметно возрастало содержание фосфора, калия и кальция", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета (ТюмГУ), аспирант Института X-BIO Алина Дрягина.

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Биоуголь из скорлупы кедровых орехов © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Биоуголь из скорлупы кедровых орехов

По ее словам, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличивало концентрацию ключевых макроэлементов от полутора до шести раз. При этом ученые отмечают, что высокие дозы биоугля требуют дополнительной агрономической настройки.

"20-процентная доля измельченного биоугля приводила к наибольшему росту соотношения углерода к азоту. Это может быть полезно с точки зрения устойчивости органического вещества, но одновременно способно снижать доступность азота для растений, поэтому состав субстрата необходимо подбирать под конкретную культуру и технологию выращивания", — пояснила Дрягина.

Как добавил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Пономарев, научная группа отдельно оценила влияние биоугля на содержание потенциально опасных элементов в субстрате.

"Для нас было важно показать не только питательную ценность добавки, но и ее экологическую безопасность. Анализ тяжелых металлов и неметаллов подтвердил, что исследованные биоугли из скорлупы кедровых орехов могут рассматриваться как безопасный компонент торфяных смесей", — пояснил он, добавив, что за счет пористой структуры и щелочных свойств биоуголь может работать как сорбент и помогать регулировать кислотность кислых торфяных субстратов.

Исследование было проведено в лабораторных условиях, а в качестве модельной культуры ученые использовали микрозелень руколы. Однако, как полагают тюменские ученые, опыт может быть масштабирован на крупные тепличные хозяйства, где выращиваются любые овощные культуры — томаты, огурцы, перцы и пр.

© Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ 1 из 2 © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ Верховой торф для тепличных субстратов Верховой торф для тепличных субстратов © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ 2 из 2 Рукола, выращенная в торфяном субстрате с добавлением биоугля © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ 1 из 2 Верховой торф для тепличных субстратов © Фото : Константин Пономарев/ТюмГУ 2 из 2

Биоугли из скорлупы кедровых орехов были получены в результате медленного пиролиза (процесс термического разложения органических и многих неорганических соединений в условиях отсутствия кислорода. – Прим. ред.) при температуре от 600 до 1000 градусов Цельсия. Полученный продукт, как отметили в ТюмГУ, не содержит вредителей, патогенов и семян сорняков.

По оценкам ученых, применение такого рода добавки может решить проблему утилизации отходов на предприятиях Западной Сибири, занимающихся переработкой кедровых орехов, одновременно снизив потребность тепличных хозяйств в торфе.