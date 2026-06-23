Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев выразил уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине.
- По его словам, по итогам СВО будет сокрушен нацизм в его новой инкарнации.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине, выразил уверенность посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев.
"Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами", - сказал он на акции "Свеча памяти" в посольстве РФ в Вашингтоне.
Дарчиев подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет. "Ведь наше дело правое", - добавил он.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.