Посол России в США уверен, что нацизм будет сокрушен по итогам СВО

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине, выразил уверенность посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.