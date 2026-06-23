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Мошенники публикуют фейковые объявления об обработке участков от насекомых - РИА Новости, 23.06.2026
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12:57 23.06.2026
Мошенники публикуют фейковые объявления об обработке участков от насекомых

Лента.ру: мошенники стали чаще предлагать услуги по обработке дач от насекомых

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОпрыскивание саженца
Опрыскивание саженца - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Опрыскивание саженца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число фейковых объявлений и сайтов с услугами по обработке участков от насекомых и паразитов выросло на 42% за год.
  • Доля жалоб на предоплату за неоказанную услугу увеличилась с 54% до 68%.
  • Злоумышленники имитируют работу, пользуясь тем, что клиенты не всегда разбираются в документах, препаратах и условиях договора, или вовсе не оказывают услугу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число фейковых объявлений и сайтов с услугами по обработке участков от насекомых и паразитов выросло на 42% за год, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов.
"Наиболее заметный прирост пришелся на предложения по обработке участков от клещей, комаров, муравьев, ос и других паразитов. Так, по оценке специалистов, в течение апреля-начала июня 2026 года число выявленных фейковых объявлений и сайтов в этой категории выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля жалоб, в которых фигурировала предоплата за неоказанную услугу, увеличилась с 54% до 68%", - говорится в публикации.
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Отмечается, что из-за сезонности таких услуг клиенту сложно заранее проверить качество исполнителя и состав применяемых препаратов, что делает эту нишу удобной для мошенников.
Подчеркивается, что злоумышленники используют в названии сайтов районы и поселки, копируют фрагменты прайс-листов реальных санитарных служб и обещают более выгодные условия.
"Псевдоспециалисты пользуются тем, что клиент не всегда понимает, какие документы должен предоставить исполнитель, какие препараты допустимы для обработки участка, как выглядит договор, убеждены аналитики. Поэтому злоумышленники могут приехать на объект, имитировать работу дешевым раствором без понятного состава, а затем потребовать доплату за "сложный очаг заражения" или "обязательную повторную обработку". В других случаях услуга не оказывается вовсе", - пишет издание со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что дефицит добросовестных исполнителей создает дополнительный риск в период высокого спроса, так как услуги реальных служб расписаны на несколько дней вперед. Мошенники обещают "немедленный выезд" и таким образом получают преимущество.
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