World Gymnastics изменила правила поведения на церемониях награждения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация гимнастики ввела абсолютный запрет на политическую, религиозную или расовую агитацию на пьедестале почета.
- Нарушение запрета может повлечь за собой дисквалификацию, аннулирование результатов, лишение медалей и титулов.
- Ответственность за соблюдение правил возлагается на национальные федерации, к которым в случае нарушений могут быть применены дисциплинарные и финансовые санкции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) объявила об изменении правил поведения спортсменов на церемониях награждения.
В документ, опубликованный на сайте World Gymnastics, были добавлены две статьи. Первая устанавливает абсолютный запрет на любые формы политической, религиозной или расовой агитации на пьедестале почета. Запрещается демонстрация, ношение или использование политических, религиозных либо расовых символов, знаков, лозунгов, транспарантов, элементов одежды или жестов. Также не допускается вывешивание любых флагов, кроме официальных государственных флагов, утвержденных World Gymnastics.
Вторая статья регламентирует меры ответственности за нарушение вышеуказанного запрета. Подобные действия квалифицируются как серьезные дисциплинарные проступки и могут повлечь за собой дисквалификацию, аннулирование результатов, лишение медалей и титулов. Ответственность за соблюдение правил спортсменами возлагается на национальные федерации; в случае нарушений к ним могут быть применены дисциплинарные и финансовые санкции.
В марте 15-летняя россиянка София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Россиянке вынесли предупреждение.
В мае украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.