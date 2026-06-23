World Gymnastics изменила правила поведения на церемониях награждения

Вторая статья регламентирует меры ответственности за нарушение вышеуказанного запрета. Подобные действия квалифицируются как серьезные дисциплинарные проступки и могут повлечь за собой дисквалификацию, аннулирование результатов, лишение медалей и титулов. Ответственность за соблюдение правил спортсменами возлагается на национальные федерации; в случае нарушений к ним могут быть применены дисциплинарные и финансовые санкции.