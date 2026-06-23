В Белгородской области мужчина получил ранение из-за дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Пролетарский Белгородской области мужчина получил осколочное ранение коленного сустава из-за детонации дрона.

В поселке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на автомобиль женщина получила акубаротравму.

БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение из-за взрыва дрона ВСУ в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате детонации дрона мужчина получил осколочное ранение коленного сустава. Медицинская помощь оказана, пострадавший продолжит лечение амбулаторно", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Там добавили, что атакам украинских беспилотников также поверглись Грайворонский и Краснояружский округа.