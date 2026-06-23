Муфтий рассказал, как поститься в день Ашура

Краткий пересказ от РИА ИИ Главным благим деянием дня Ашура является добровольный пост, желательно поститься с 23 по 26 июня, с 23 по 25 июня или с 24 по 26 июня, рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

По его словам, этот день следует посвятить молитве, чтению Священного Корана, поминанию Всевышнего, покаянию и совершению добрых дел.

День Ашура в 2026 году наступит 24 июня.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главным благим деянием дня Ашура, который настанет 24 июня, в суннитском исламе является пост, желательно поститься с 23 по 26 июня, с 23 по 25 июня или с 24 по 26 июня, рассказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

День Ашура (от арабского "десять") отмечается на 10 день месяца мухаррам по хиджре (исламскому летоисчислению), который в 2026 году наступит 24 июня после захода солнца и закончится с заходом солнца 25 июня. В традиции суннитского ислама он посвящен спасению пророка Моисея (в мусульманской традиции – Мусы) и его народа от войск фараона. Считается также, что в этот день пристал к берегу после потопа ковчег Ноя (в исламе – Нуха). Мусульмане-шииты в этот день держат пост в память о мученической смерти внука пророка Мухаммада имама Хусейна и его сподвижников.

"Главным благим деянием этого дня является добровольный пост. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: "Я надеюсь на Аллаха, что пост в день Ашура послужит искуплением грехов прошедшего года!". По сунне желательно поститься 9,10 и 11 дни месяца Мухаррам. Также можно поститься 9 и 10 или 10 и 11 дни", – рассказал РИА Новости муфтий.

День Ашура – это один из первых значимых духовных ориентиров нового года в исламской традиции, поэтому его особенно важно использовать его для внутреннего обновления, сказал религиозный деятель. Кроме поста, день Ашура следует посвятить молитве, чтению Священного Корана, поминанию Всевышнего, покаянию и совершению добрых дел, добавил Рушан Аббясов.

"Это прекрасная возможность укрепить связь с Творцом, проявить заботу о близких, оказать помощь нуждающимся и задуматься о своем духовном состоянии"

Мусульмане-сунниты, пояснил он, прежде всего связывают этот день с благодарностью Богу за милость и помощь пророкам и праведникам.

"Это событие (исход из Египта – ред.) стало символом Божественной помощи тем, кто сохраняет верность истине даже в самые трудные времена. Оно учит нас надежде, стойкости перед испытаниями и убежденности в том, что милость Аллаха всегда превосходит любые человеческие трудности", – сказал религиозный деятель.

История исхода из египетского рабства, заключил он, имеет особое значение для представителей всех авраамических религий.